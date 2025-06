Una riparazione urgente alla rete idrica in via Gioacchino da Fiore, a Crotone, comporterà la sospensione dell’erogazione dell’acqua, dalle 10 e fino alle 17 di oggi, martedì 3 Giugno, in via Borsellino, via Falcone coop 291, via La Torre, via Impastato, via Livatino, via Scoppelliti, via Libertà (parte alta) e via Venezia (parte alta). Lo rende noto la Sorical, società regionale che gestisce la risorsa idrica.