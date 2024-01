Carenza idrica a Crotone, chiusi i licei sprovvisti di serbatoi

Il Comune di Crotone ha reso noto che alcune scuole cittadine rimarrano chiuse domani, lunedì 22 gennaio, a causa dell'interruzione idrica che riguarderà i serbatoi di Vescovatello Basso. Si tratta sostanzialmente di alcuni licei attualmente sprovvisti di serbatoi, che quindi non potrebbero garantire il regolare svolgimento delle lezioni.

Rimarranno chiusi: il Liceo Scientifico "Filolao"; l'Istituto Superiore di Istruzione "Ciliberto-Lucifero", altresì noto come Ragioneria; ed il Liceo Statale "Gian Vincenzo Gravina", del quale rimarranno chiusi i plessi di via Foscolo (plesso centrale), della II traversa di via Foscolo (Plesso B), di via Giovanni Paolo II n. 100 (palazzo Balzano) e di via Giovanni Paolo II n. 332 (San Francesco).

Le altre scuole cittadine, invece, apriranno regolarmente.