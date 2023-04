Movimenti sospetti: polizia ferma due auto e scova più di mezzo chilo di marijuana

Oltre mezzo chilo di marijuana in una busta sottovuoto e termosaldata a sua volta riposta dentro un'altra busta della spesa, oltre a 600 euro suddivisi in dodici banconote da 50 euro ciascuna.

È quanto hanno scovato gli agenti della squadra mobile di Vibo Valentia perquisendo una vettura a Pizzo Calabro e che li ha portati di conseguenza, e al termine delle indagini, ad arrestare tre persone a cui si contesta la detenzione a fini di spaccio di stupefacente.

I poliziotti hanno effettuato dei controlli nella cittadina turistica, monitorando movimenti e comportamenti sospetti. In questo contesto, passando per una via del centro storico, hanno notato due veicoli avvicinarsi nei pressi di un condominio dove un terzo soggetto sembrava attenderli, con fare ambiguo.

Un’autocivetta ha così monitorato l’evolversi della scena fino a che i tre si sono incontrati. Sospettando fosse in corso qualcosa di illecito, la pattuglia è intervenuta e li ha perquisiti insieme alle due vetture, arrivando dunque a scoprire la droga.

Le modalità di conservazione della marijuana, la sua ingente quantità, ed il denaro di piccolo taglio detenuto ha portavano gli investigatori a sospettare che la detenzione fosse destinata allo spaccio.

A seguito dell’Udienza di convalida il Tribunale di Vibo Valentia ha confermato a carico dei tre arrestati la misura cautelare dei domiciliari.