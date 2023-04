Pallanuoto Serie C maschile, Cosenza: una vittoria importante contro il Cus Palermo

Vittoria meritata e prestazione importante per la Cosenza Pallanuoto contro il Cus Palermo. La spuntano i padroni di casa con il risultato di 12 a 11 a coronamento di una prestazione importante che conferma quanto di buono questo gruppo sta producendo.

Parte bene Palermo che con Echenique va subito avanti ma arriva rabbiosa la reazione dei rossoblù con le reti di Palermo e capitan Cerzoso.

Puntuale arriva il contro break dei cussini che chiudono in vantaggio la prima frazione per 3/2. De Simone pareggia per Cosenza ma Palermo è brava a concretizzare due superiorità e al cambio di campo si va con il 5/3 per gli ospiti.

Terzo quarto che si apre con una delle due perle di giornata: Falsetta lascia partire una palombella che si deposita all’incrocio dei pali mandando in visibilio il numeroso pubblico presente a Campagnano.

Emozionante colpo su colpo e a fine quarto Cosenza è sotto di uno, grazie all'altro pezzo di bravura di giornata con Runco che emula il compagno e la mette lì dove Consiglio non può nulla.

A un quarto dalla fine Palermo conduce per un gol ma Cosenza è viva. Ancora Cus in superiorità che, con il suo bomber Occhione, si porta a più due ma De Luca e De Simone per due volte portano il risultato sul 10 pari.

De Luca porta avanti i rossoblù ma abbandona la partita per tre falli subito dopo. Bisegna formato muro chiude la porta di una doppia superiorità e in ripartenza Romano sigla il 12/10. Inutile il gol del Cus del 12 a 11 e vittoria meritata per i cosentini.

“Non potevo chiedere di meglio ai miei ragazzi che hanno dimostrato di avere qualità e voglia di emergere. La società e l'ambiente Cosenza deve essere orgoglioso di questo gruppo. Da due anni si fa bene e si cresce. Ringrazio chiunque sia venuto a sostenerci; mi sembrava di essere in uno stadio a un certo punto della partita e questa ritengo sia la vittoria più bella. Domenica e lunedì avremo impegni con il settore giovanile e da martedì preparerò insieme alla squadra la partita con la Guinness”, le parole del mister Gianmarco Manna.