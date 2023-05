Pallavolo, playoff: Kermes & Altaflex Catanzaro cade in casa del Bisignano

La Kermes & Altaflex Catanzaro Volley cade in casa del Bisignano nella gara di andata della finale play off. I ragazzi di coach Simone non hanno potuto fare nulla contro un fortissimo Bisignano che ha vinto meritatamente con un netto 3-0 con i parziali di 25/19 25/21 25/19.

I catanzaresi avranno a disposizione la gara di ritorno, che si giocherà sabato prossimo, 6 maggio, alle ore 18 al PalaEvent, per tentare di battere i cosentini e così giocarsi il tutto per tutto in gara tre. Servirà l’apporto di tutti i tifosi per realizzare un sogno chiamato serie B!