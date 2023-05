Mormanno. Inaugurata la macchina mangiaplastica

"Facciamo la rivoluzione della plastica. Non buttiamo più nel sacchetto della raccolta differenziata bottiglie e contenitori, ma utilizziamo la macchina mangiaplastica installata nei pressi della Galleria d'Alessandro, per incentivare la sostenibilità ambientale. Quello che finirà qui dentro verrà riciclato e tornerà nelle nostre case sotto forma di altri e nuovi contenitori che avranno nuova vita. Aiutiamo cosi l'ambiente ad essere più pulito, evitiamo che molti di questi rifiuti sporchino le nostre strade, i mari e gli oceani, e soprattutto i cittadini saranno premiati con uno sconto sulla Tari comunale".

Paolo Pappaterra, Sindaco di Mormanno, parla cosi ai giovani studenti che nei giorni scorsi hanno partecipato, grazie al coinvolgimento di docenti e dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo, alla inaugurazione della macchina mangiaplastica acquistata dal Comune del Pollino grazie al contributo ricevuto dalla Comunità Europea.

"Vogliamo incentivare - ha affermato il primo cittadino di Mormanno - la sensibilità verso la tutela ambientale ma soprattutto far crescere le nuove generazioni e di conseguenza anche le loro famiglie con una mentalità partecipativa alle scelte che tutelano il nostro territorio. Chi sceglierà di conferire le proprie bottiglie e contenitori di plastica in questa macchina riceverà uno sconto di 2 centesimi a pezzo conferito che alla fine dell'anno saranno un piccolo plafond da utilizzare per il pagamento ridotto della Tari. Crediamo - infatti - che il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di politiche ambientali nelle quali crediamo debba essere riconosciuto e premiato. Sarà un piccolo segnale, ma è giusto darlo per rendere tutti corresponsabili del cambiamento e della sostenibilità di vita che tutti auspichiamo".

Nelle prossime settimane il Comune presenterà anche un avviso pubblico rivolto alle attività commerciali che vorranno coinvolgersi nel progetto pensato dal Comune permettendo, ai cittadini conferitori della plastica, di utilizzare gli sconti accumulati nei propri esercizi.