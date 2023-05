Nuoto, l’Arvalia Lamezia conquista il secondo posto al Grand Prix Città di Napoli

Con uno straordinario secondo posto e ben 86 punti conquistati, l’Arvalia Nuoto Lamezia è riuscita a distinguersi anche in occasione del “Grand Prix Città di Napoli” disputato lunedì scorso, 1 maggio, all’interno della piscina “Felice Scandone” del capoluogo campano.

I giovani atleti guidati da mister Francesco Strangis e mister Niccolò De Giorgio si sono misurati con importanti protagonisti del panorama natatorio nazionale, senza minimamente sfigurare, come c’ha tenuto a rimarcare il loro primo allenatore.

“Siamo arrivati secondi nella Categoria Ragazzi, dietro soltanto alla squadra casalinga, che è sicuramente molto affermata e composta da nuotatori davvero di livello – ha ricordato mister Strangis – questo dimostra la qualità dei nostri ragazzi, che anche in un meeting di così grande rilievo non si sono persi d’animo, anzi, sono riusciti a tirare fuori il meglio, con la consapevolezza di doversi confrontare con atleti di altissimo spessore, di fronte ai quali hanno saputo tirare fuori la giusta grinta. Si sono misurati, infatti, non solo con nuotatori della Nazionale, ma anche con atleti blasonati di caratura internazionale, pertanto non può che riempirci d’orgoglio l’idea di aver potuto gareggiare con loro, ma anche l’aver raggiunto questo meritato secondo posto”.

Altro risultato importante conseguito durante la kermesse è stato raggiunto da Gianluca Pittelli, che è riuscito a conquistare la qualificazione ai Campionati Italiani Estivi, ma molto soddisfacenti sono stati i podi conseguiti anche degli altri atleti azzurri.

I particolare: Gianluca Pittelli, 1° posto nei 100 m Rana Ragazzi 2007-2008 (1’08.46), 1° posto nei 100 m Rana – Maschi (1’07.40), 1° posto nei 50 m Rana Ragazzi 2007-2008 (30.22), 3° posto nei 200 m Rana Ragazzi 2007-2008 (2’33.45); Martina Maglia, 1° posto nei 50 m Dorso (32.30), 3° posto nei 200 m Dorso (2’33.02), 3° posto nei 100 m Dorso (1’09.98).

E poi, Domenico Piero Strangis, 1° posto nei 100 m Dorso Ragazzi 2009 (1’10.27), 2° posto nei 50 m Dorso Ragazzi 2009 (32.39), 2° posto nei 200 m Dorso Ragazzi 2009 (2’27.45); Leonardo Calì, 2° posto nei 200 m Rana Ragazzi 2009 (2’47.22), 3° posto nei 100 m Rana Ragazzi 2009 (1’16.90).

Inoltre, Gabriele Mascaro, 1° posto nei 100 m Dorso Ragazzi 2007-2008 (1’03.64), 3° posto nei 50 m Dorso Ragazzi 2007-2008 (29.77); Riccardo Stranges, 3° posto nei 50 m Rana Ragazzi 2009 (34.82).

Non hanno raggiunto il podio ma hanno contribuito all’ottimo piazzamento dell’intera squadra con le loro prestazioni anche Aurora Furci, Giulio Torcasio, Leonardo Grasso, Riccardo Stranges, Giorgio De Pace, Giuseppe Gesuè Richichi, Giulia Cianflone, Alessia Nosdeo, Antonino Richichi, Angelo Ventura, Cristina Francesca Galati, Mariafrancesca Cimino, Gabriele Muggeri, Demis Francesco Lico e Angelo Talarico.