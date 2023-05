A causa di un veicolo leggero in avaria - già rimosso - si registrano dei rallentamenti lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in prossimità del km 347,000 tra gli svincoli di Pizzo e Sant'Onofrio, in provincia di Vibo Valentia. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.