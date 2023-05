Arriva ViboFiorArt: tre giorni di manifestazioni con fiori, arte, artigianato, musica e buon cibo

Il colore dei fiori, la sapienza degli artigiani locali, l’estro degli artisti e tanto cibo accompagnato da buona musica sono gli ingredienti principali di “ViboFiorArt 2023”, la prima edizione della manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia, fortemente voluta dal sindaco Maria Limardo e curata dall’assessore alle Attività produttive Carmen Corrado, che punta a valorizzare il florovivaismo e l’artigianato locale, e che si terrà a Vibo, da piazza Martiri d’Ungheria al corso Vittorio Emanuele III, dalle ore 14 di sabato 27 maggio, subito dopo il mercato settimanale, alle ore 18 di lunedì 29 maggio.

“Con ViboFiorArt - spiega il sindaco Limardo - intendiamo aggiungere un nuovo importante appuntamento al calendario delle manifestazioni che già da qualche tempo arricchiscono le stagioni della nostra città. Dopo i successi degli altri eventi, anche in questo caso puntiamo sull’asse vincente socialità-commercio-arte per coniugare le varie esigenze: quelle della cittadinanza che dimostra di avere tanta voglia di partecipazione, rispondendo presente agli appuntamenti che riusciamo periodicamente ad organizzare; e quelle degli esercenti, che vedono in queste occasioni motivo di stimolo al settore del commercio”.

Ad illustrare i dettagli del progetto - al quale hanno partecipato attivamente anche l'assessore alla Cultura Antonella Tripodi e il consigliere delegato Antonio Schiavello - è l’assessore Corrado: “Abbiamo già ricevuto numerose richieste da parte dei florovivaisti e degli hobbisti per la concessione del suolo, ma invitiamo tutti gli altri a farsi avanti, siamo certi che saranno tre giorni di grande afflusso. Oltre alla fiera di fiori e piante, ceramiche, terracotta, artigianato, alcune aree del centro cittadino - aggiunge l’assessore - verranno trasformate in laboratori d’arte. A curare questa parte sarà il maestro Antonio La Gamba, che si avvarrà anche del supporto di due esperti ceramisti del territorio provinciale per la lavorazione dell’argilla e delle ceramiche”.

“Sempre domenica, con la possibilità di estendere agli altri giorni, la Pro loco guidata dalla presidente Giusi Fanelli, in piazza Morelli e in piazza Garibaldi, curerà la parte delle mostre ed esposizioni degli artisti locali. Mentre in piazza Municipio, grazie all'interessamento dell'assessore alle Politiche sociali Rosa Chiaravalloti, vi sarà la Vetrina del volontariato, un’area dedicata all’expo ed alla promozione da parte delle associazioni di volontariato delle loro attività e dei loro progetti. Ovviamente non abbiamo trascurato la parte musicale, con il contributo degli allievi del Conservatorio Torrefranca, e i punti dedicati allo street food” ha aggiunto.

Per l’iniziativa sono state coinvolte anche le scuole di ogni ordine e grado: “Abbiamo invitato gli istituti - fa sapere ancora l’assessore Corrado - a presentare da uno a tre elaborati a tema floreale ed a partecipare alla mattinata del 29 nel corso della quale verrà consegnato un attestato di partecipazione ed assegnato un premio agli elaborati più originali. Elaborati che possono essere: un dipinto, una scultura, una poesia, un testo o un componimento”.

Le domande possono essere presentate entro le 12 dell’11 maggio tramite pec all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o agli uffici Suap, in entrambi i casi compilando l’apposito modulo scaricabile dal link presente nella home page del Comune di Vibo Valentia, accanto al quale è consultabile anche l’avviso pubblico.

Possono partecipare ( QUI IL MODULO DI RICHIESTA ): i produttori e imprenditori agricoli per attività florovivaistica, le associazioni di categoria, gli artigiani, gli hobbisti, chi vende le proprie opere d’arte; gli esercenti ambulanti in possesso dei requisiti.