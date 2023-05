Tenta ti rubargli la valigia e lo colpisce in faccia, poi se la prende pure con la polizia

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Stava aspettando l’arrivo del treno alla Stazione Ferroviaria di Vibo Valentia-Pizzo, quando una persona ha tentato di rubargli la valigia lo ha poi colpito in faccia.

La vittima ha subito chiamato il 113 e sul posto si sono precipitati gli uomini della Squadra Mobile e della Squadra Volante che hanno ritrovato il presunto aggressore sui binari ferroviari e che sin da subito di è mostrati violento al controllo.

I poliziotti gli hanno chiesto e più volte di salire sulla banchina, onde evitare un tagico incidente, ma il soggetto ha reagito minacciandoli e mimando di lanciargli contro delle pietre trovate sui binari.

Dato l’atteggiamento violento e le minacce rivoltegli, agli agenti non è rimasto altro che altro che utilizzare verso l’uomo il Taser, la pistola elettrica in loro dotazione, così da riportare il tutto alla calma e assicurare la sicurezza anche dei viaggiatori presenti in stazione.

Il soggetto è stato poi arrestato in flagranza e indagato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e per tentata rapina, e per lui si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Vibo Valentia.

Nella giornata successiva si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale Ordinario locale, durante la quale gli è stato applicato l’obbligo di dimora nel comune di residenza, fuori Vibo e con divieto di ritorno nella stessa città, oltre ad un contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.