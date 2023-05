Dimentica lo zaino sul bus, con l’aiuto della polizia locale lo recupera

È stata decisamente un’esperienza positiva quella vissuta da un argentino, di Buenos Aires ma domiciliato a Vibo Valentia, che ieri sera ha dimenticato sul pullman della Ferrovie della Calabria che porta al capoluogo il suo zaino con dentro il computer, il portafoglio con oltre mille euro e documenti di identità personali originali argentini: in pratica tutta la sua vita.

Il giovane, appena fatto giorno, si è recato nel Comando della Polizia Locale denunciando l’accaduto e subito gli agenti, sono andati alle Fdc contattando l’autista della corsa che, fortunatamente, aveva recuperato lo zaino che è stato poi restituito all’argentino.

Il Giovane, ospite a Vibo, si è mostrato felicissimo per l’esito della sua disavventura ed ha voluto ringraziare l’autista per essere stato così cortese e anche la Polizia Locale di per la grande professionalità dimostrata.