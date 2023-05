Gli notificano multa da 200mila euro perché abusivo: persevera, denunciato di nuovo

Nel corso dei servizi disposti dal Questore di Vibo Valentia è stato effettuato un controllo in un locale risultato totalmente abusivo, dove già nel febbraio scorso si era scoperto non solo che al suo interno si servissero alcol e bevande, ma che fosse attiva una vera e propria sala per il gioco d’azzardo illegale, con le slot non collegate al circuito ufficiale. Per questo il titolare era stato denunciato per frode informativa e esercizio abusivo dei giochi d’azzardo.

Durante questa settimana, pertanto, la Squadra Mobile, la Polizia Locale e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono tornati nel locale per notificargli oltre 200mila euro di sanzione per quanto rilevato e nell’occasione è stata eseguita una nuova ispezione riscontrando che il soggetto aveva di nuovo installato altre tre slot machine del tutto abusive oltre a quattro computer che riproducevano giochi d’azzardo, come roulette, poker e simili.

Ne è conseguito il sequestro delle apparecchiature e degli oltre 1170 euro di incasso oltre ad una nuova denuncia del titolare: seguiranno inevitabilmente altre sanzioni amministrative per le gravi violazioni riscontrate.