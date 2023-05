Incidente a Cessaniti, auto in corsa si ribalta

Attimi di paura questa mattina a Cessaniti, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una sola auto, per fortuna senza gravi conseguenze. A bordo del veicolo il solo conducente che, per motivi in fase di accertamento, si sarebbe ribaltato sulla carreggiata.

Immediato l'intervento del 118: giunto sul posto il personale medico ha aiutato il malcapitato ad uscire dall'auto, fortunatamente illeso e senza alcuna ferita. Si cerca ora di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.