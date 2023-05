Università, Princi: “Calabria modello, tutti i fuorisede hanno alloggio”

Giusi Princi

"La Calabria è regione virtuosa nelle politiche di sostegno allo studio, tanto è vero che grazie ai fondi ministeriali e regionali - 18 milioni di euro (di cui 13 milioni risorse Por e 5 milioni risorse del bilancio regionale) per gli anni 2022-23 i fondi stanziati dalla Giunta -, le tre università Magna Graecia di Catanzaro, Unical di Cosenza-Rende e Mediterranea di Reggio Calabria sono riuscite a soddisfare tutti gli aventi diritto ai contributi per gli alloggi". Lo afferma in una nota Giusi Princi, vice presidente della Regione Calabria con delega all’istruzione.