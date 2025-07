Omicidio camuffato da morte naturale, così la compagna l’avrebbe ammazzato

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Maurizio Ansaloni quel giorno di settembre di due anni fa non sarebbe affatto morto per cause naturali, come sembrò allora dai primi rilievi, ma invero sarebbe stato vittima di un omicidio camuffato da un decesso accidentale: il tutto architettato e messo in atto dalla compagna con cui viveva.

Questa l’ipotesi che portano avanti i carabinieri del nucleo investigativo di Gioia Tauro che fin dal primo momento, era la fine del 2023, hanno indagato su quella morte, che a dire il vero apparve fin da subito anomala, e che stamani sono arrivati ad arrestare la presunta assassina, una 63enne, anche lei della cittadina reggina, finita per ora in carcere con l’accusa, appunto, di omicidio aggravato (QUI).



I primi sospetti

Il caso prese le mosse quando la stessa donna contattò i soccorsi riferendo di un improvviso malore dell’uomo. Al loro arrivo i sanitari lo trovarono già privo di vita, apparentemente deceduto per cause naturali.

Tuttavia, numerose contraddizioni nelle dichiarazioni rese dalla 63enne ed il suo atteggiamento definito “freddo e distaccato” mostrato nelle fasi immediatamente successive alla morte, uniti a un inspiegabile ritardo nella chiamata dei soccorsi, suscitarono i primi dubbi.

I Carabinieri, coordinati dalla Procura Palmi, hanno quindi voluto vederci chiaro ed hanno così eseguito sopralluoghi e perizie, ascoltato testimoni, attivato consulenze medico-legali e accertamenti specialistici, raccogliendo degli elementi di prova che hanno progressivamente delineato un quadro indiziario considerato coerente e solido nei confronti dell’arrestata.

Le lesioni interne

Fondamentali per le indagini sono state proprio le perizie dei consulenti, che hanno evidenziato delle lesioni interne e segni sul corpo della vittima incompatibili con una morte naturale.

A rafforzare l’impianto investigativo, si è aggiunta poi la ricostruzione temporale degli eventi che evidenzierebbe un notevole lasso di tempo tra la presunta morte dell’uomo e la richiesta di soccorso. Una circostanza che, unita al comportamento della donna e alle sue versioni mutevoli, ha consolidato i sospetti.

Dopo l’arresto la 63enne è stata portata nella Casa Circondariale “Giuseppe Panzera” di Reggio Calabria, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.