Maltempo. Frane nella notte a Fuscaldo, esondano due torrenti. Sindaco chiude le scuole

Il maltempo che sta imperversando sull’intera Penisola, non risparmia la Calabria e nella notte scorsa si è manifestato in tutto il suo impeto con dei violenti nubifragi che hanno colpito la cittadina di Fuscaldo, sulla fascia tirrenica cosentina, dove ha provocato serissimi danni a territorio.

Frane e smottamenti insistono infatti su varie zone del territorio comunale, mentre hanno esondato anche i torrenti Mercaudo e Maddalena.

“Un fatto straordinario, che ben evidenzia l'entità e la corposità delle piogge cadute, nelle ultime ore, sul nostro comprensorio” commentano dall’amministrazione comunale che fa presente, proprio in virtù di quanto accaduto stano, quanto sia stata importantissima la bonifica dell’alveo dei due corsi d’acqua: “si sarebbero potute verificare conseguenze ben più serie”, sbottano dall’Ente.

Fortunatamente, e nonostante tutto, non vi sono stati feriti, ma il sindaco, Giacomo Middea, già da stanotte in contatto con la sala operativa della Protezione Civile, ha provveduto ad emanare, in via cautelativa, un’apposita ordinanza di chiusura di tutte le scuole di Fuscaldo.

Diverse anche le strade interrotte, in particolare via Molino, via Messinette, via Magg. Vaccari (all’altezza della zona Royal Village - depuratore).