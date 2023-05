Ricadi, auto incendiate nella notte: indagini in corso

Due auto sono state distrutte dalle fiamme, questa notte, a Ricadi. Entrambe le vetture, secondo quanto emerso, appartebbero ad una donna del posto, ed erano parcheggiate una accanto all'altro in strada.

Le fiamme, oltre ad aver distrutto le due vetture, sono arrivate sino al primo piano del vicino edificio, provocando danni anche alla struttura e ad una vetrina di una attività commerciale. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno comunque impiegato diverse ore a spegnere le fiamme.

Attimi di paura anche per i residenti della palazzina, letteralmente bloccati all'interno dello stabile in quanto il rogo si trovava proprio di fronte al portone d'ingresso. Nessuno è rimasto ferito. Ora sono i Carabinieri ad indagare sull'accaduto, per il quale non si esclude la natura dolosa.