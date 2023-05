Fidapa, convegno su “Donne con Disabilità: Discriminazione e Violenza di genere”

“Donne con Disabilità: Discriminazione e Violenza di genere”: è questo il titolo dell’importante convegno organizzato dalla Fidapa – Distretto Sud Ovest, su iniziativa della rappresentante Young del distretto Sud Ovest Elvira Gerundino, che avrà luogo sabato 27 maggio, alle or 10.30 presso la sala teatro dell’Otium Exclusive Aldiana Club di Villapiana Scalo.

Un evento di caratura nazionale, che vedrà partecipare relatori del calibro di Antonella Valenti, Professore ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale dell’Unical, nonché Direttrice del Corso di specializzazione al sostegno didattico e Delegata del Rettore per l'inclusione degli studenti con disabilità/DSA dell’Unical, Teresa Colonna, interprete della Lingua dei Segni italiana e docente del corso di specializzazione al sostegno didattico dell’Unical, e Enrichetta Alimena, attivista, giornalista e formatrice presso il corso di specializzazione al sostegno didattico dell’Università della Calabria.

Il tema della discriminazione e della violenza di genere che colpisce le donne con disabilità è particolarmente caro ad una realtà come la Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) in quanto le donne con disabilità sono più esposte delle altre donne alla violenza di genere, ma questo aspetto è scarsamente considerato sia nelle politiche inerenti la violenza contro le donne, sia nelle politiche relative alle persone con disabilità. Solo in rari, rarissimi, casi le Leggi in favore delle donne prendono in considerazione le donne con disabilità, e la legislazione a favore delle persone con disabilità non considera il genere. Le persone con disabilità sono semplicemente “i disabili”. Un sistematico disconoscimento dell’identità sessuata che costituisce esso stesso una forma di violenza.

Proprio a testimonianza della valenza e dell’importanza del tema per la prestigiosa realtà, che da sempre si batte in difesa dei diritti delle donne, all’evento parteciperanno le massime cariche nazionali a partire Fiammetta Perrone, Presidente Nazionale della Fidapa Bpw Italy, proseguendo con Pina Genua Ruggero, Presidente del Distretto Sud Ovest, Ludovica Zoccali, Referente Nazionale Sez. Young e Iolanda Accoti, Presidente della Sezione di Trebisacce.

L’evento, che si pone come un importante momento di riflessione perfetto per creare un focus di analisi su un tema spesso scarsamente oggetto di approfondimento, sarà coordinato dal giornalista Andrea Mazzotta.