Minacciava i passanti con una bottiglia rotta: un arresto a Gioia Tauro

Avrebbe minacciato i passanti per alcuni minuti, armato di una bottiglia rotta e non curante della presenza di numerosi minori. È successo nei giorni scorsi a Gioia Tauro, dove gli agenti del commissariato hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità marocchina, colto in flagranza di reato.

L'uomo - già noto alle forze dell'ordine per aver minacciato un commerciante con un coltellino - avrebbe minacciato l'incolumità dei passanti lungo Via XX Settembre, ed è stato prontamente segnalato da diversi cittadini. Giunti sul posto, gli agenti hanno cercato di far calmare il soggetto, che per tutta risposta ha scagliato un mattone contro la volante, per poi brandire un tubo metallico.

Dopo attimi concitati gli agenti sono riusciti ad immobilizzarlo ed ammanettarlo senza riportare ferite. Al termine delle formalità di rito, è stato arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.