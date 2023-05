Immigrazione, in 150 sbarcano nella notte nel porto di Crotone

(Foto: Croce Rossa Italiana)

Sono circa 150 i migranti arrivati nella notte appena trascorsa a Crotone, sbarcati nel porto cittadino dopo essere stati avvistati e soccorsi in mare da un pattugliatore della Guarda Nacional Republicana portoghese, il Bojador, in servizio nel Mediterraneo per conto del dispositivo Frontex.

Gli stranieri, di varie nazionalità, e che si presuma partiti giorni fa dalle coste della Turchia - sono stati accolti sulla banchina della scalo pitagorico dal consueto dispositivo disposto dalla Prefettura e che coinvolge oltre alle Forze dell’Ordine e ai sanitari dell’Asp locale, anche i volontari della Croce Rossa Italiana.