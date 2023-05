Pallanuoto, Serie B. Playoff: La Rari chiamata a scrivere nuovamente la storia dello sport crotonese

Giuseppe Candigliota

La Rari Nantes Auditore Crotone, è chiamata a scrivere nuovamente la storia dello sport cittadino e della pallanuoto calabrese. Domani, giovedì 1 giugno, alle 14.30, gara 1 della finale playoff in Serie A si giocherà nella Piscina Olimpionica della città pitagorica e vedrà capitan Giuseppe Candigliota e compagni affrontare la Asd San Mauro Nuoto Pallanuoto Napoli.

Dopo aver eliminato in semifinale la Waterpolo Bari, non senza soffrire, ma con grande merito e due prestazioni importanti, i ragazzi di Mister Checco Arcuri sono chiamati a dare tutto quello che hanno per vincere giovedì prossimo e ripetersi possibilmente nella Gara 2, che si terrà sabato 3 Giugno alle 17 a Santa Maria Capua Vetere, sede casalinga delle partite della sfidante campana.

Dal canto loro i ragazzi del San Mauro Napoli, guidati da una vecchia conoscenza della pallanuoto italiana, il campione Cristian Andrè, dopo aver eliminato, al termine di una partita dai risvolti rocamboleschi ed entusiasmanti, il Circolo Nautico Salerno, ha l’orgoglio di essere l’unica società a rappresentare il Girone 3 della Serie B - dopo l’eliminazione del Nuoto 2000, della Basilicata 2000 e della Waterpolo Bari - e verrà a Crotone con l’unico intento di vincere la partita.

Dal punto di vista tecnico sarà una finale tutta da gustare: alla qualità, esperienza, saggezza e organizzazione degli squali pitagorici farà da contraltare la forza fisica, la dinamicità, l’estro e la velocità dei ragazzi di Mister Andrè.

Sarà una finale. E come tale non consente misure intermedie di impegno, dedizione, disponibilità al sacrificio, senso di squadra. Tutti i ragazzi in acqua saranno chiamati a dare il loro massimo. A cercare il risultato finale solo ed esclusivamente attraverso il gruppo e la prestazione di squadra.

Le prestazioni individuali si esplicheranno così. Nessuno dovrà sentirsi escluso: tutti in ogni istante potranno essere protagonisti e determinanti. Saranno partite che si giocheranno sul filo dell’attenzione e della comprensione dei momenti. Il Regolamento impone la vittoria in ogni partita. Ed ogni partita avrà una storia a sé. Bisogna farsi trovare pronti.

Gara 3 (eventuale in caso di 1 a 1) si giocherà a Crotone, nella Piscina Olimpionica mercoledì 7 giugno alle 14.30. La partita sarà trasmessa sui canali social della società. L’accesso in piscina sarà libero e gratuito.