Taekwondo, Mondiali di Baku: Simone Alessio è (ancora) Campione del mondo

Simone Alessio (Foto: Fita)

Simone Alessio ha vinto la finale della categoria -80 kg dei Mondiali di taekwondo a Baku, capitale dell’Azerbaigian. Nella sfida per l’oro il giovane atleta calabrese ha battuto l’americano Carl Alan Nickolas.

Dopo aver conquistato il titolo iridato nella categoria -74 kg nel 2019, Simone domina dunque anche nella categoria -80 kg, confermando e mettendo un sigillo sul suo primato all’interno del ranking olimpico.

Un cammino senza sbavature per il giovane azzurro, di appena 23 anni, in gara sui campi della Crystal Hall di Baku, che riconquista il titolo mondiale con una concentrazione e determinazione uniche: ai quarti batte il campione del mondo in carica, il coreano Park Woo hyeo, e in finale controlla e domina, appunto, lo statunitense Nickolas.

“Il talento, la dedizione e l'impegno dell'atleta italiano lo hanno portato ad affermarsi come uno dei migliori atleti della sua generazione e un vero punto di riferimento per il taekwondo italiano e internazionale. Il suo successo ai Mondiali di Baku rappresenta una vittoria non solo per lui, ma anche per l'Italia del Taekwondo intera. Simone può guardare al futuro con fiducia e continuare a scrivere la sua storia nel taekwondo mondiale, con un occhio ai Giochi di Parigi 2024” commentano dalla Fita.

L’ATLETA

Simone è nato in Toscana, dove il padre era un paracadutista, ma all’età di tre anni si è trasferito a Sellia Marina, nel catanzarese, con la sua famiglia e dunque crescendo in Calabria.

Proprio spinto dal padre ha iniziato a praticare il taekwondo entrando a far parte, a dieci anni, delle Fiamme Rosse di Catanzaro. Nel novembre 2017 si laurea campione europeo juniores, vincendo a Larnaca la medaglia d'oro nei 73 kg.

Nel gennaio dell'anno successivo conquisterò anche il titolo italiano nei 68 kg iniziando a gareggiare a livello internazionale nella categoria senior, partecipando ai campionati europei di Kazan 2018 dove raggiungerà gli ottavi di finale, sempre nei 68 kg.

Diventa il primo atleta italiano a vincere una medaglia d'oro ai campionati mondiali sconfiggendo nell'edizione di Manchester 2019 il giordano Ahmad Abughaush, campione olimpico a Rio de Janeiro 2016, nella finale dei 74 kg. Nel maggio 2021 si è qualificato ai Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020.