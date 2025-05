Taekwondo calabrese, Campionati nazionali: bronzo per Iacopino e Galeotta

Il taekwondo calabrese conferma importanti risultati sul piano nazionale. Ai Campionati italiani 2025 di forme e freestyle e di paratakwondo, Vincenzo Iacopino, atleta della Taekwondo 2018 di Reggio Calabria, ha vinto la medaglia di bronzo nel parataekwondo.

Immacolata Galeota, della Taekwondo Donato, che ha sede a Settingiano (Catanzaro), ha invece guadagnato il terzo posto nella competizione delle forme. Per la Calabria, oltre alle società dei due medagliati, ha partecipato la Taekwondo Leuzzi, di Soverato (Catanzaro).

“Per noi – commenta Giancarlo Mascaro, presidente del Comitato Fita della Calabria – è importante il riscontro ottenuto a questi Campionati Italiani: portiamo in regione due medaglie di bronzo, a riprova che il taekwondo calabrese seguita a crescere. Siamo ancora più contenti, poi, perché il Bronzo di Vincenzo Iacopino è l’ennesima dimostrazione che in Calabria si cura a fondo il parataekwondo. Vuol dire che il taekwondo fa bene, anche, come ho ribadito più volte, da un punto di vista sociale”.