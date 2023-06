Crotone, i Vigili del Fuoco segnalano pericolosa voragine stradale

Una buca stradale si è trasformata in una piccola e pericolosa voragine. Questa mattina i Vigili del Fuoco, al rientro da un intervento nelle adiacenze della zona portuale, notavano i Carabinieri intenti a segnalare una profonda buca all'incrocio tra Via Cristoforo Colombo e Via Miscello da Ripe, decidendo così di intervenire.

Effettuate delle misurazioni, è emerso come la voragine avesse un diametro di apertura di circa 80 centimetri, ed una profondità di ben 1,5 metri. Un concreto pericolo per automobilisti, motociclisti, ciclisti e finanche pedoni, vista anche l'alta mole di traffico e passeggio nella zona.

Per tali motivi, dopo aver delineato l'area, è stata avvertita la Polizia Locale che provvederà ad intervenire per far ripristinare la sicurezza della sede stradale.