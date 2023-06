Controlli settimanali a Cosenza: due arresti e diciannove denunce

Nella scorsa settimana, la Polizia di Stato di Cosenza ha predisposto, in tutto il territorio della provincia, delle operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 250 equipaggi e unità cinofile, che hanno consentito di eseguire 174 controlli, nel corso dei quali sono state identificate 2105 persone e verificati 1269 veicoli; sono state contestate 348 infrazioni al Codice della Strada, con 11 autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e 18 documenti di circolazione ritirati; oltre controlli eseguiti anche negli esercizi commerciali.

L’attività della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati Distaccati ha portato alla denuncia di 19 persone alle all’arresto di due per reati come la detenzione e spaccio di stupefacenti, i maltrattamenti in famiglia, il porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, la guida senza patente.

Nel dettaglio, la Volante ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un individuo accusato di falsa dichiarazione a Pubblico Ufficiale sull’identità personale e resistenza a Pubblico Ufficiale in quanto, a bordo di un’auto, ha cercato di evitare un controllo e, dopo essere stato fermato ha dichiarato delle generalità false era senza patente.

Sempre la Volante ha denunciato una coppia di genitori per maltrattamenti nei confronti della figlia, della quale non avrebbero tollerato la relazione col fidanzato.

In un altro contesto, controllando un autoveicolo gli agenti hanno denunciato il conducente, già sottoposto alla sorveglianza speciale, trovato con un manganello telescopico lungo 55 centimetri.

Controllata un’altra autovettura con a bordo due persone con pregiudizi di polizia ed uno di loro, segnalato all’Autorità Amministrativa, è stato trovato con una bustina contenente della cocaina.

Nel centro cittadino, poi, nei pressi di un supermercato, ancora gli uomini della Volante hanno proceduto al controllo di due stranieri ed indosso ad uno di loro hanno trovato della cocaina. Una volta in Questura, dagli accertamenti eseguiti è emerso che lo stesso era stato raggiunto da un ordine di carcerazione immediatamente esecutivo: dopo la notifica dell’atto è stato associato alla casa circondariale di Cosenza.

Notificato, inoltre, l’Avvio di un procedimento Amministrativo nei confronti del titolare di un locale a cui è stata sospesa la licenza, in quanto frequentato assiduamente da pregiudicati.

Identificato anche un minore di diciotto anni che aveva addosso un coltello a serramanico e nascosto nel marsupio un involucro con della cocaina: il giovane è stato segnalato al Pm della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per detenzione di armi e stupefacente e poi affidato ai genitori.

Ancora la Volante ha individuato e identificato un pregiudicato, sottoposto alla Sorveglianza Speciale e noto alle Forze di Polizia, trovato alla guida di un motoveicolo senza perché mai conseguita: ne è scattata la denuncia per violazione delle prescrizioni della Sorveglianza Speciale e, appunto, per guida senza patente.

La Divisione Pasi ha elevato due verbali per violazioni amministrative, dell’importo complessivo di 6mila euro, a carico del titolare di un esercizio commerciale per aver somministrato bevande alcoliche senza aver presentato la Scia, ovvero la denuncia di inizio attività e per non aver dato comunicazione al Questore.

La Divisione Anticrimine ha poi segnalato alcuni soggetti nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche ed atipiche. In particolare il Questore in questa settimana ha emanato undici avvisi orali, un ammonimento e due fogli di via Obbligatori.