Scontro mortale nel centro di Reggio Calabria, deceduto un 60enne

Il violento impatto tra due automobili, avvenuto in pieno centro a Reggio Calabria, è costato la vita ad un 60enne. L’incidente mortale si è verificato nella serata di ieri all’incrocio tra via San Francesco da Paola e via XXI Agosto. Ad avere la peggio l’uomo che era alla guida di una delle vetture coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polizia che ha eseguito i rilievi ed a cui spetta ora il compito di ricostruire l’esatta dinamiche del sinistro.