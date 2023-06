Incidente sulla Ss107: non ce la fa uno dei feriti, deceduto 50enne

Non ce l’ha fatta, purtroppo, una delle tre persone rimaste ferite ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla statale 107 Silana Crotone, a San Giovanni in Fiore, nel cosentino (QUI).

Rimasto ferito in modo grave, Antonio Loria, 50enne della città silana, è infatti deceduto nell’ospedale di Cosenza dove era stato sottoposto ad un intervento chirurgico subito dopo esservi giunto con l’elisoccorso.

L’uomo proprio all’Annunziata prestava servizio come infermiere e proprio lì si stava recando per iniziare il suo turno di lavoro presso l’UOC Toracica, quando è avvenuta la tragedia.

Loria era infatti a bordo della Nissan Qashqai che per cause che sono ancora in fase di accertamento è andata a scontrarsi con una Opel Zafira: già nell’immediatezza le sue condizioni erano apparse critiche e stamani la triste notizia, ovvero che il 50enne non è riuscito a superare la notte.