Incidente tra due auto sulla Statale 106: un ferito grave, interviene l’elisoccorso

Una persona è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale avvenuto stamani sulla statale 106 jonica, Var/b, in prossimità del km. 13,000 all’altezza di Siderno, in provincia di Reggio Calabria.

Nel tratto interessato dal sinistro, che ha coinvolto due veicoli, il traffico è stato momentaneamente bloccato in attesa che il ferito venisse prelevato dall’elisoccorso per essere trasportato in ospedale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.