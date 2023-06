Incidente in galleria sulla 106 a Montegiordano, coinvolti due mezzi

La statale 106, Variante di Montegiordano, è provvisoriamente chiusa in direzione di Reggio Calabria, a causa di un incidente avvenuto all'interno della galleria Cardona, nel territorio comunale di Montegiordano, in provincia di Cosenza.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli. Al momento il traffico viene deviato sulla viabilità locale. Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.