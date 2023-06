CorriCastrovillari: per il team di Co-Ro un oro ed un argento al Trofeo Bravin di Roma

Il 56mo Trofeo Bravin organizzato da ASI dal responsabile nazionale atletica leggera Sandro Giorgi ed alla presenza dell’on Claudio Barbaro, presidente nazionale ASI, è stato un suggello per la CorriCastrovillari e la sua voglia di sviluppo dell’atletica leggera calabrese evidenziando che il lavoro fatto dagli istruttori delle scuole di atletica del team, sta dando frutti importanti.

Ad iniziare da Jesse John, allenato dalla prof Giovanna Brindisi, che stupisce il Paolo Rosi di Roma conquistando l’oro sul favorito delle fiamme gialle Tramontana nel lancio del peso, categoria cadetti, con la misura di 10,90. Un meritato argento alla allieva Anastasia Gattabria che si dimostra sempre più performante nel salto in alto con la misura di 1,50. Un grande risultato anche per Thomas Fekre nei 3.000 piani dove migliora il suo già ottimo personale di 10,10 abbassandolo a 9,45 (ben 25 secondi) arrivando quarto in una gara con i migliori atleti italiani.

Ottimo quinto posto per il cadetto Giuseppe Acri con il lancio del disco ad oltre 28 metri. Quinto posto anche per la staffetta allieve composta da Alessia Megna, Anastasia Gattabria, Giulia Santella e Matilde Pirillo con il tempo di 54:91. Conferme nei 100m per Alessia e Matilde che chiudono in 13,54 e 13,63 nonostante un lungo viaggio e tanta attesa sotto un clima rovente, condizioni non certo ottimali.

Orlando Turco conferma la sua specialità nei 300m vincendo la sua batteria ma non supera il suo PB. Nel complesso una società che si è fatta notare per compattezza e risultati e che ha scalato le classiche nazionali di società posizionatosi tra le migliori come nelle allieve dove ha conquistato l’ottavo posto sulle 49 partecipanti. Nel frattempo nella 10km tenutasi a Sersale la squadra femminile di corsa su strada vince e stravince con Francesca Paone, seconda Rosy Ciccone, quarta Francesca Scopacasa e quinta Raffaella Altomare quindi 4 atlete Corricastrovillari nei primi 5 posti.

Risultati importanti, nonostante il nostro territorio soffra la mancanza cronica di impianti adatti e di amministrazioni che sono state lontane, molto lontane all’atletica leggera. Ora si sta tentando una collaborazione con le varie amministrazioni sperando nella loro lungimiranza e che tutti i fondi avuto in questi anni per lo sport siamo anche orientati alla regina degli sport: l’atletica leggera.