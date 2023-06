Badolato, auto incendiata nella notte: indagini in corso

Non è esclusa alcuna ipotesi per l'incendio che nelle scorse ore ha distrutto un'auto parcheggiata in strada nel comune di Badolato, nel catanzarese. L'allarme è stato lanciato in piena notte, a causa del denso fumo e dell'odore acre sprigionato dalla vettura e che ha allertato i residenti.

Poco dopo le 2 del mattino i Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro e del distaccamento di Soverato sono giunti in Via Cardarello, dove hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area. Da quanto appreso, si tratterebbe del mezzo di una donna, residente nel vicino condominio.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Santa Caterina sullo Jonio, che hanno avviato le indagini sul caso. Al momento non si esclude che l'origine del rogo possa essere di natura dolosa.