Il lungomare di Crotone si rifà il look, previsti grandi interventi di riqualificazione

E’ stato approvato dalla Giunta Comunale di Crotone, su proposta dell’assessore al Pnrr Luca Bossi, il documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione del lungomare cittadino.

Si tratta di un intervento particolarmente importante orientato a restituire decoro e fruibilità a quel tratto di lungomare che va da Piazza Gramsci al cimitero cittadino in cui, complice gli anni, si presenta in condizioni degradate. E’ il caso ad esempio dei dissuasori sferici in cemento, ormai inadeguati, che verranno rimossi e sostituiti con dissuasori meno ingombranti.

Si riqualificherà il manto stradale danneggiato, prevedendo inoltre il ripristino delle parti di pavimentazione ammalorate e le fasce di intersezioni della sede carrabile al fine di evitare il sollecitamento al passaggio delle auto. Si realizzeranno nuove aree verdi con nuovi riquadri nella pavimentazione prevedendo inoltre la rimozione e l’installazione di nuove doghe (legno/plastica riciclata) per le sedute delle panchine esistenti.

Previste forniture di arredo urbano e la riprogettazione e riqualificazione delle strutture “anfiteatro” tali da destinarle ad aree di aggregazione sociale. Prevista la realizzazione di aree attrezzate ombreggiate con alberi o strutture in pergole autoportanti. Inoltre si realizzerà una rampa di accesso per disabili con struttura amovibile nei tratti di arenile carente e l’installazione dove mancanti di docce/lava piede su apposite basi amovibili e cabine spogliatoio (amovibili) al servizio della balneazione in tratti di spiaggia libera. Importante anche la riqualificazione della corsia ciclabile esistente, attualmente poco visibile e con interventi tali da aumentarne la fruibilità e la sicurezza.

“Un progetto che va a ripensare la vivibilità del lungomare per aumentarne la fruibilità ed eliminare tutti quegli elementi antiestetici, come i famosi dissuasori sferici in cemento, a favore di un arredo urbano che sia funzionale ed esteticamente gradevole, senza trascurare l’accessibilità e un piccolo restyling del percorso ciclabile. Un ringraziamento al personale dell’ente che ha portato avanti la progettualità, ora puntiamo ad accelerare per aggiudicare il prima possibile l’intervento", dichiara l'assessore Luca Bossi.