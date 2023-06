Strattona una donna e le ruba l’auto: pizzicato al volante e contromano viene arrestato

Mentre parcheggiava l’auto è stata avvicinata da un giovane che dopo averla spintonata è riuscito a impossessarsi del suo veicolo e a fuggire.

Protagonista della brutta avventura, avvenuta domenica scorsa intorno alle 8 del mattino in via Muratori di Saline Joniche, nel reggino, è stata una 62enne del posto.

Chiamati i carabinieri che hanno raccolte tutte le informazioni utili sull’accaduto e sul malvivente, sono subito scattate le ricerche diramate tramite la Centrale Operativa dell’Arma, che hanno consentito poco dopo a due pattuglie della Reggio Calabria-Rione Modena di individuare e fermare un 21enne in viale Calabria, sorpreso a percorrere la strada contromano proprio a bordo del mezzo rubato poco prima alla vittima.

Per il giovane, in disoccupato di Trebisacce, nel cosentino, già noto alle Forze dell’Ordine, sono scattate inevitabilmente le manette, in flagranza, per rapina. L’autorità giudiziaria, convalidato l’arresto, ha sottoposto il 21enne all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.