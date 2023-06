Si barrica in casa e minaccia di fare esplodere il palazzo con una bombola del gas

Ha minacciato di far saltare in aria tutto il palazzo usando una bombola lasciata aperta per farne fuoriuscire il gas, dopo essersi letteralmente barricato dentro la sua abitazione.

C’è voluto tutta l’esperienza ed il sangue freddo degli agenti della squadra Volante, per far desistere un 48enne di Reggio Calabria dai suoi intenti suicidi.

È stata una chiamata al 113 a fa scattare l’allarme e la centrale operativa ha subito inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti hanno così riscontrato la presenza di un forte odore di gas, che si propagava sempre più intenso e vista la gravità della situazione, insieme al personale dei Vigili del Fuoco, hanno messo in sicurezza l’area, favorendo l’evacuazione degli altri residenti e la rimozione dei veicoli parcheggiati nell’immediatezza.

Poco dopo, e nonostante il rischio elevato, sono entrati all’interno dell’abitazione del 48enne dove è iniziata una complessa azione di convincimento da parte dei poliziotti che alla fine ha portato l’uomo, seppure in evidente stato di alterazione psicofisica, ad essere messo in salvo ed essere affidato alle cure dei medici del 118.