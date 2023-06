Tropea. In casa due etti di marijuana e quaranta piante di cannabis

Gli hanno trovato in casa circa due etti di marijuana divisi in dosi e conservati in dei contenitori in vetro, oltre a materiale per il confezionamento e una bilancia di precisione, strumenti che solitamente sono utilizzati per predisporre la sostanza per la successiva vendita al dettaglio.

Inoltre, sempre nell’abitazione, gli sono state scovate quaranta piante di cannabis piantumate in dei vasi, per un peso complessivo di circa mezzo chilo, con tutto l’armamentario necessario pe la loro cura e coltivazione e cura.

Protagonista un 40enne dell’hinterland di Tropea, sospettato di essere dedito allo spaccio, e sottoposto ieri ad una perquisizione domiciliare da parte personale della Squadra Mobile di Vibo Valentia coadiuvato dai colleghi del Posto Fisso del borgo turistico.

L’importante quantitativo di stupefacente che sarebbe stato prodotto alla piante, così come il resto, è stata quindi sequestrato mentre l’uomo è stato posto a disposizione della Procura del capoluogo per le determinazioni di competenza.