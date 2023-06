Consiglio Comunale di Crotone, aggiunte alri due punti all’Ordine del Giorno

Il presidente del consiglio comunale di Crotone, comunica che all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 27 giugno sono stati inseriti dei punti aggiuntivi.

Vengono aggiunti pertanto: una Mozione volta alla richiesta dell’autonomia speciale per i Musei di Crotone e di Capo Colonna, presentata dal consigliere comunale Chiara Capparelli per conto del Gruppo consiliare “Stanchi dei Soliti”; una Mozione di solidarietà a favore di Vito Vona, presentata dal consigliere comunale Iginio Pingitore.



Pertanto l’ordine del giorno definitivo sarà il seguente:Adeguamento Commissione Pari Opportunità; Interpellanza in ordine alla tutela del patrimonio artistico e culturale della Città di Crotone presentata dal consigliere Fabrizio Meo; Interpellanza in ordine alla chiusura della Scuola sita in Via Oceania della Frazione di Papanice presentata dal consigliere Enrico Pedace; Mozione sulla situazione debitoria di Congesi e del Comune di Crotone nei confronti di So.ri.cal. presentata dai consigliere Fabrizio Meo e Marisa Luana Cavallo; Mozione volta alla richiesta dell’autonomia speciale per i Musei di Crotone e di Capo Colonna, presentata dal consigliere comunale Chiara Capparelli per conto del Gruppo consiliare “Stanchi dei Soliti”; Mozione di solidarietà a favore di Vito Vona, presentata dal consigliere comunale Iginio Pingitore; Nomina Collegio Revisori dei Conti per il triennio 2023-2026; Approvazione del “Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri”. Approvazione modifiche al “Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale su aree pubbliche”; Integrazione Delibera C. C. n. 82 del 5.8.2022, del Regolamento Comunale di igiene e sanità pubblica, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64/92 – Cucine, Camini e fumaioli – regolamentazione ed adeguamento delle cane fumarie e della espulsione di fumi e odori".