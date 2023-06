Cosenza, controlli della polizia: identificate oltre 2mila persone, 273 le infrazioni

Oltre 180 posti di controlli, nel corso dei quali sono state identificate 2300 persone e verificati quasi 1400 veicoli. Contestate 273 infrazioni al Codice della Strada, con sei auto sottoposte a sequestro amministrativo e 21 documenti di circolazione ritirati. Effettuati controlli amministrativi anche negli esercizi commerciali.

Questo l’esito delle attività settimanali svolte dagli uomini della questura di Cosenza. In particolare, Squadra Mobile, Squadra Volante e i Commissariati Distaccati hanno denunciato otto persone alle Autorità Giudiziarie ed Amministrative ed effettuato un arrestato.

In particolare, è stato denunciato un individuo che è stato trovato in possesso di hashish. Inoltre si è data esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare degli arresti in carcere nei confronti di un soggetto in sostituzione della misura dei domiciliari a cui era sottoposto per stalking, per aver violato le prescrizioni imposte.

Controllata poi un’autovettura con a bordo quattro persone e addosso ad una di loro è stata rinvenuta e sequestrata dell’hashish; motivo per il quale è stato segnalato all’Autorità Amministrativa.

La Squadra Volante, insieme alle Unità cinofile della Questura di Vibo, ha eseguito una perquisizione in un appartamento all’interno del quale è stata ritrovata e sequestrata dell’hashish e della marijuana. Una persona è stata quindi denunciata anche per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il Commissariato di Paola, a seguito di un’attività di Polizia Giudiziaria, ha ritrovato circa un chilogrammo di marijuana, sequestrata a carico di ignoti, nascosta all’interno del pilone lato nord del viadotto Ferlaina di Guardia Piemontese.

Sempre a Paola è stato notificato un Divieto di Avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, nei confronti di un soggetto accusato di maltrattamenti in famiglia.

Un cittadino straniero è stato poi denunciato, in stato di libertà, dal personale della Polizia Ferroviaria di Paola, per i reati di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’Ufficio Immigrazione, inoltre, ha eseguito cinque espulsioni dall’Italia di cui tre con Ordine del Questore a lasciare il territorio entro il termine perentorio di 7 giorni, uno con trattenimento presso il Centro Permanenza Rimpatri di Potenza ed uno da eseguirsi con partenza volontaria.

Gli specialisti della Divisione Anticrimine hanno individuato alcuni soggetti socialmente pericolosi, nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche ed atipiche.

In particolare il Questore ha emesso dodici avvisi orali, due provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio nonché ha firmato una proposta della Sorveglianza Speciale che è stata inviata al Tribunale per le Misure di Prevenzione di Catanzaro.

Infine, con riferimento alle misure a tutela delle vittime vulnerabili, il Questore ha emesso un ammonimento nei confronti di un soggetto accusato di lesioni personali in ambito domestico.