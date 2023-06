Kroton Nuoto, arrivano le qualificazioni ai Campionati regionali assoluti

È stato un gran weekend, quello appena trascorso, per la Kroton nuoto, compagine crotonese che è stata impegnata su più fronti in quella che è una delle fasi più importanti della stagione sportiva.

Gli atleti pitagorici hanno dimostrato di essere in palla, avvicinandosi nel migliore dei modi agli appuntamenti clou che si disputeranno nei prossimi giorni.

Ottime risposte, infatti, sono arrivate dalle prove a tempo che si sono svolte a Cosenza, dove i ragazzi del settore agonistico hanno centrato senza particolari problemi le qualificazioni ai prossimi Campionati Regionali assoluti che si svolgeranno nella piscina olimpionica di Crotone.

Un risultato che ha soddisfatto in pieno il responsabile tecnico Roberto Fantasia, visto che i rappresentanti della Kroton Nuoto sono riusciti a migliorare il confronto con il cronometro nonostante la fase particolarmente dura dal punto di vista dei carichi fisici.

A Cirella, invece, sono stati protagonisti i master, che si sono cimentati in una prova in acque libere, competizione in cui entrano in gioco mille variabili, ma che ha visto i crotonesi disputare un’ottima performance.

In acqua sono andati Salvatore Galardo, Nicola Perrone, Alessandro Capozza e Luigi d’Alfonso che hanno gestito in maniera ottimale questa esperienza, utile anche in ottica futura.

Tra una gara e l’altra tutti gli atleti pitagorici si ritrovano praticamente ogni giorno in vasca per gli allenamenti, durante i quali stanno cercando di perfezionare le poro performance e presentarsi ai prossimi impegni nella migliore condizione possibile, sia dal punto di vista fisico che mentale.