Catanzaro, visita del Comandate della Gdf all’istituto “Suore delle poverelle”

Nella mattinata odierna, nell’ambito delle manifestazioni tese a ricordare il 249^ anniversario della fondazione del Corpo, il Comandante Provinciale di Catanzaro, Generale di Brigata Domenico Grimaldi, insieme ad una rappresentanza di collaboratori, ha voluto incontrare la madre superiora, Suor Stefania Gentile, le consorelle e gli educatori dell’Istituto Palazzolo “Suore delle Poverelle” di Santa Maria di Catanzaro, che da tanti anni offrono sostegno a donne e minori in difficoltà.

“La famiglia delle suore delle Poverelle”, nata a Bergamo nel 1869 arrivò in Calabria nel 1942 proprio nel quartiere del capoluogo, ove le suore aprirono una scuola materna per aiutare le famiglie povere della zona. Nel 1956 venne costruita l’odierna casa che continua a rispondere ai bisogni della città, in particolar modo l’Istituto essendo in stretto collegamento con i Tribunali per i minori territorialmente competenti, accoglie minori, che vengono allontanati dalle famiglie perché spesso purtroppo vivono problemi importanti come abbandono o maltrattamenti e donne con figli.

L’ingresso alla struttura di chi ha bisogno può essere per un periodo variabile, può durare alcuni mesi oppure anni, con progetti che sono diversificati a seconda del minore, con la finalità per alcuni l’affido, per altri l’adozione, per altri ancora la speranza di ritornare in famiglia quando le cause che hanno determinato l’allontanamento vengono risolte. Accolto dalla madre, superiora il Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle ha innanzitutto manifestato a tutto il personale dell’Istituto la propria solidarietà e gratitudine per il lavoro che da decenni svolge a favore dei cittadini meno fortunati e per l’umana sensibilità che quotidianamente rivolge ai minori e alle donne in difficoltà.