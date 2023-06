Cosenza, Enrico Parisi eletto presidente della Federazione Provinciale Coldiretti

Enrico Parisi è stato eletto dall’Assemblea nuovo presidente della Federazione Provinciale Coldiretti di Cosenza. Il Delegato Regionale dei giovani, assurge alla carica di presidente della Coldiretti Bruzia, un incarico di grande prestigio e responsabilità. Enrico vede premiata la sua visione ampia dell’agricoltura e dell’agroalimentare tant’è, che nel 2021 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per il suo appassionato contributo alla promozione di pratiche di sostenibilità sociale, ambientale ed economica”.

Un riconoscimento che viene dato proprio' a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. Il suo “cursus honorum”, sia formativo che nella Coldiretti, è di prim’ordine. Giovane imprenditore agricolo, dopo la Laurea in economia aziendale e management alla Bocconi di Milano e l'esperienza in Brasile con la Camera di Commercio di Rio de Janeiro, nel 2016 ha scelto di ritornare in Calabria a lavorare nell'azienda di famiglia che produce olio biologico "D.O.P Bruzio Colline Ioniche Presilane" da tre generazioni.

All'interno dell'azienda ha creato "+ che olio coltiviamo cultura." Ha inaugurato, in collaborazione con la cooperativa "I figli della luna", il primo orto sociale di Corigliano- Rossano con il motto "crescere insieme per crescere meglio", la messa a dimora di ortaggi e la raccolta , è stata utilizzata come strumento di "pedagogia agricola" per persone disabili. Dal 2017 è giovane dirigente della Coldiretti, prima come delegato provinciale di Giovani Impresa Coldiretti Cosenza e poi delegato regionale dei giovani. In questi anni, ha arricchito le sue conoscenze internazionali partecipando a summit in varie nazioni nel mondo facendo sentire la voce dei giovani agricoltori italiani sempre di più motivati e impegnati nel sociale.

Nella sua dichiarazione, dopo l’elezione, ci sono tutte le motivazioni e l’impegno che metterà a servizio dell’agricoltura della provincia di Cosenza. Parisi ha affermato: “Bellissima emozione condivisa con la squadra che da anni seguo e che vuole migliorare la nostra comunità calabrese. Ringrazio tutta la struttura, sintetizzandola nella figura del Direttore Francesco Cosentini. Coldiretti ha sempre basato la propria missione sulla tutela e valorizzazione delle aziende agricole anche sotto un profilo sociale. Il lavoro svolto nell'ultimo mandato dal Presidente Aceto ha segnato un periodo difficile e importante con importanti risultati che dobbiamo cogliere con tutta la squadra di coldiretti Cosenza per poter fronteggiare queste crisi che stanno colpendo il nostro settore. La flessibilità e la determinazione degli agricoltori saranno il primo motore di un nuovo modello di business, innovazione, consapevolezza del proprio potenziale e vicinanza fra tutti coloro che versano in situazioni difficili. Il gruppo dirigente , avrà sempre le porte aperte per ascoltare, condividere e mettere in campo energie per il cambiamento, perché gli agricoltori non rappresentano il futuro bensì sono il presente”.

Fanno parte del direttivo eletto: Vincenzo Abbruzzese (Vice-presidente), Franco Aceto, Ermanno Martino, Antonello Fonsi, Loredana Debrasi, Antonio Genovese, Vincenzo Gallo, Aldo Russo, Massimo Greco, Sandro Scrivano, Fiore Gualtieri, Roberto Lento.