Incidente sul lavoro a Rosarno: operaio muore dopo caduta dal ponteggio

Un uomo, trentottenne di nazionalità romena, è morto sul colpo quest'oggi dopo essere caduto giù dal ponteggio sul quale stava lavorando. È successo a Rosarno, all'interno di un cantiere edile ubicato lungo Via Nazionale.

La vittima, residente da anni nella piana dove svolgeva l'attività di operaio edile presso un'impresa del posto, è precipitato per diversi metri. Una caduta fatale, sulla quale si cerca ora di far luce per comprendere se si sia trattato di un incidente o se sia caduto a causa di un improvviso malore.