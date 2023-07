Scontro mortale sulla Statale 106: muore centauro nel reggino

Domenica di sangue sulle strade calabresi: nella prima serata di oggi infatti si è verificato un altro incidente mortale che ha come protagonista un motociclista.

L'uomo - di cui al momento non si conoscono le generalità - stava viaggiando lungo la Statale 106 in direzione di Reggio Calabria quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando così a sbattere contro un lampione.

Un impatto mortale, che ha reso vani i soccorsi del personale medico giunti celermente sul posto in quanto allertati da numerosi automobilisti. L'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, è avvenuto in un tratto di strada compreso tra Saline Joniche e Lazzaro.

Il traffico è stato momentaneamente interrotto per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.