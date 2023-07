Incendiano sterpaglie e danno fuoco a cinque ettari di macchia mediterranea

Con l’estate torna quella cattiva abitudine di ripulire i terreni agricoli incendiando le sterpaglie presenti. Una pratica che può dare vita a pericolosi incendi che alimentati dal vento assumono spesso dimensioni devastanti, ed in taluni casi sono costati la vita a persone incolpevoli se non a quelle stesse responsabili di aver appiccato il fuoco.

Ed ì così che questa volta sono quattro le persone denunciate dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria proprio con l’accusa di incendio colposo.

In particolare, i militari della Stazione di Rosario Valanidi, durante un servizio di perlustrazione nelle aree extraurbane, sono stati attirati dal fumo denso che proveniva da località Ciosso, a Motta San Giovanni.

Giunti immediatamente sul posto vi hanno sorpreso quattro uomini che stavano appunto pulendo un terreno privato dando fuoco alle sterpaglie. Le fiamme però, da lì a poco si erano propagate incendiando circa 5 ettari di macchia mediterranea. Per estinguere il fuoco e mettere in sicurezza la zona è stato necessario far entrare in azione i mezzi aerei.