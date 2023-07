L’insospettabile casalinga con 5 chili di hashish nel frigo, la smaschera il cane poliziotto

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

È stato il fiuto di “Digos”, il cane antidroga della polizia a portare i colleghi umani alla scoperta di quasi cinque chili di hashish, ritrovamento che ha fatto poi scattare le manette per un’anziana ed insospettabile casalinga a cui si contesta il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Il tutto è nato da una perquisizione eseguita nella mattinata di ieri dagli uomini della Squadra Mobile e delle Volanti di Cosenza, supportato dai cinofili di Vibo e del personale del Reparto Prevenzione Crimine.

Gli agenti si sono recati presso il domicilio della donna ed una volta dentro il condominio il poliziotto a quattro zampe non ha mostrato alcun tentennamento puntando con insistenza la porta di quell’appartamento, abitato da una coppia di insospettabili anziani.

Una volta in casa il segugio sì è fiondato verso il ripostiglio dell’abitazione, indicando ai il posto esatto dove “cercare”: un frigo-box da campeggio, che si trovava nel ripostiglio dell’abitazione, con dentro una busta in cellophane trasparente suddivisa in 50 panetti. Un quantitativo che secondo gli investigatori avrebbe “letteralmente inondato di droga il mercato illecito del capoluogo bruzio”.