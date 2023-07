Omaggio al Maestro Vincenzo Scaramuzza: a Crotone il pianista Marcelo Lian

Marcelo Lian

Appuntamento musicale di assoluto prestigio con il pianista Marcelo Lian, allievo di seconda generazione del leggendario Vincenzo Scaramuzza, quello che si terrà a Crotone sabato 15 luglio presso il Chiostro della Chiesa di Santa Chiara.

Nel programma tre Mazurke scritte dall’insigne didatta crotonese Scaramuzza, giustamente affiancate a quelle di Chopin, del quale il maestro argentino eseguirà la grandiosa Ballata in fa minore e il Notturno in Re bemolle maggiore.

Il concerto è stato fortemente voluto dalla Fondazione D’Ettoris, promotrice del Progetto Regonale ‘Vincenzo Scaramuzza, genio internazionale della musica’ che ha portato nella città di Pitagora due dei rappresentanti più importanti della didattica scaramuzziana.

Con la attiva collaborazione della pianista crotonese Angela Floccari, che ha curato la monografia sul maestro, il concerto è la seconda tappa del tour italiano del M° Lian, che parte dal centro di Milano con una Masterclass di due giorni, prosegue a Crotone e termina a Roma, con un recital presso l’Ambasciata argentina.

“L’idea di suonare nella città natale del M° Scaramuzza mi elettrizza e mi rende molto felice – ha affermato il pianista - è partita da un mio desiderio, dettato dal cuore. L’invito da parte della Fondazione e l’accoglienza della mia Università, che ha sostenuto il mio tour italiano è stata quindi per me una grande opportunità di crescita artistica e umana”.

Il sottotitolo del progetto mette in evidenza il percorso effettuato sia dall’interprete sia dalla stessa Floccari: la revisione delle Mazurke ha infatti accompagnato il suo percorso di approfondimento di queste opere giovanili dello Scaramuzza, che testimoniano la straordinaria padronanza del linguaggio musicale sia come interprete che come studiosa.

L’ordine di esecuzione delle Mazurke scelto da Lian è dettato dalla volontà di mettere in luce collegamenti e affinità determinati dalle diverse tonalità dei brani. Il concerto si concluderà con l'esecuzione della Suite Quadri di una esposizione del russo Mussorgsky, uno dei capisaldi del repertorio pianistico.

La serata ha anche uno sfondo benefico in quanto il ricavato delle libere offerte sarà interamente devoluto a favore del restauro del Complesso monastico di Santa Chiara. L'ingresso al Chiostro è situato in via Cavour, accanto all'ingresso della Chiesa di Santa Chiara.