Scontro mortale sulla Tirrena Inferiore: una vittima e cinque feriti, anche un bimbo

È un bilancio drammatico quello del violento incidente stradale avvenuto poco fa lungo la Strada Statale 18, nel comune di Tortora, nel cosentino: tre auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro, costato la vita ad una donna.

Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell'ordine assieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea ed al personale medico. Sono cinque i feriti, tra cui anche un bambino, e che sono stati estratti dalle lamiere e soccorsi, e per i quali è stato necessario allertare l'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza in ospedale.

A causa dell'impatto l'intera strada è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni. Oltre ai rilievi del caso da parte delle forze dell'ordine, presenti anche le squadre Anas per deviare il traffico sulla viabilità locale. Da ricostruire la dinamica del sinistro, anche se l'ipotesi è quella di un sorpasso azzardato.