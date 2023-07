Crotone. Incidente a Papanice: gravemente ferito un 15enne

Un giovane di appena 15 anni è rimasto gravemente ferito - è non è deceduto come era stato erroneamente appreso in precedenza - in un incidente stradale, avvenuto nelle scorse ore in via Calabria a Papanice, popolosa frazione di Crotone.

Da quanto ricostruito fino ad ora il giovane avrebbe impattato violentemente con la sua moto contro un muro. Trasportato urgentemente nell’ospedale di Catanzaro è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per quanto di competenza.