Investito mentre attraversa la strada, anziano muore a Gizzeria

Non ce l’ha fatta un ottantenne che nella serata di ieri era finito in ospedale dopo essere stato investito a Gizzeria, nel catanzarese. Da quanto appreso l’anziano pare stesse attraversando la strada lungo la Statale 18, sulle strisce pedonali, quando è stato travolto da un’auto, una Opel Astra alla cui guida c’era un 46enne che si è subito fermato per prestare soccorso.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasferito il malcapitato nell’ospedale Pugliese del capoluogo di regione, dove è morto qualche ora più tardi.

Le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri della stazione locale a cui toccherà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le relative responsabilità.