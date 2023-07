Stop all’uso dei telefonini mentre si guida, raffica di controlli a Crotone

Una serie di servizi più incisivi sul territorio sono stati programmati in questi giorni dalla polizia locale di Crotone, che agli ordini del comandante Francesco Iorno, sta impegnando uomini e pattuglie in auto e moto per prevenire e reprimere per lo più la pericolosa abitudine di molti di utilizzare il telefono mentre si è alla guida.

Numerose sono infatti le sanzioni già scattate a diversi conducenti, nelle scorse ore, mentre dal comando si ricorda che l’uso del cellulare al volante oltre a costituire una violazione al codice della strada che comporta una sanzione di circa 170 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente è anche un elemento estremamente pericoloso perché distrae dall'attenzione sulla strada provocando spesso incidenti pericolosi.

“Chiediamo collaborazione ai nostri concittadini anche ad evitare tali condotte nell'interesse di tutti noi utenti della strada. I servizi continueranno per tutta l'estate”, affermano dal comando della polizia locale pitagorica.