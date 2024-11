Crotone, pizzicato a buttare sfalci ed ingombranti a Farina: multato

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Continua l'attività di controllo del Noa (Nucleo Operativo Ambientale) del Comando di Polizia Locale di Crotone, diretto dal comandante Francesco Iorno, in relazione al contrasto contro l’abbandono indiscriminato di ingombranti.

Verifiche, con l’ausilio di fototrappole, che si effettuano in tutti i quartieri cittadini. Nello specifico, è stata individuata una persona che abbandonava sfalci ed altro materiale in località Farina. Lo stesso è stato identificato e sanzionato.

Prosegue, in aggiunta, anche il servizio in borghese con relativi appostamenti. Inoltre, gli agenti - in sinergia con il settore Ambiente - come comunica l’assessore Angela Maria De Renzo e con il supporto di Akrea, hanno proceduto a bonificare dall’abbandono di materiale molte zone della città tra cui via Cambogia, piazza Umberto I ed Orto Tellini.